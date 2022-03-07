Başkan Oral: "Altınova, turizmde de marka olacak"

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova’nın mevcut ve önceli dönem belediye Başkanlarını Hersek Lagününde ağırladı.

Başkan Oral, meslektaşlarını ilk olarak, Altınova'nın önemli markası Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinin kafe, restoran bölümü olan Coffee Chefs Lounge’da ağırladı. Kahvaltının ardından Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezerek Başkan Oral ve ilgililerden bilgi alan misafirler, bitkileri tek tek inceledi. Bahçe içerindeki satış mağazasını da gezen misafirlere Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinde üretilen nane çayı ikram edildi.

Güzel bir geçirme fırsatı bulduklarını ifade eden Başkan Oral, "Belediye başkanlarımızla ailece buluştuk. Başkanlarımız ile kıymetli ailelerini, Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Keyifli sohbetlerimize, şifalı otlarımız, lezzetlerimiz ve flamingolarımızın görsel şovları eşlik etti. Tüm değerli konuklarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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