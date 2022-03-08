Bu yılın ilk ördeği Hersek Lagününde

Türkiye'yi normalde nisan aylarında gelen Çıkrıkçın Ördeği, bu yıl Türkiye’de ilk kez Altınova Hersek Lagünü'nde gözlemlenerek kayıt altına alındı.

Ülkemize normalde nisan aylarında gele Çıkrıkçın Ördeği, bu yıl Türkiye’de ilk kez Altınova Hersek Lagününde gözlemlenerek kayıt altına alındı.

Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında yer alan Altınova Hersek Lagünü kuş popülasyonu bakımdan değerini her geçen gün arttırıyor. Lagünde son olarak, Çıkrıkçın Ördeği tespit edilerek, kayıt altına alındı.

Konuyla ilgili bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, “Çıkrıkçın (Anas querquedula), en küçük ördek türlerinden biridir. Üreme döneminde erkek bireyler gri, beyaz ve bordo desenleriyle kolayca ayırt edilebilir. Dişi bireylerde ise çoğunlukla kahverengi tonlar hâkimdir. Türkiye'de göç konuğu veya yaz göçmeni olarak martekim ayları arasında görülebilir. Sulak alanlardaki böcekler ve bitkiler ile beslenir. Adını, çıkrık çevrilmesini andıran ilginç sesinden almıştır. Baharın habercisidir, Türkiye'de kışı geçirmeyen 2 ördek türünden biridir. Çıkrıkçın ördeği Hersek Lagünü'nde yaz konuğudur."dedi

Şubat ayı son haftasında kuş gözlemcileri Fatih Bülbül ve Çağan Abbasoğlu tarafından yapılan gözlemde tek birey erkek çıkrıkçın ördeği lagünde gözlenerek kayıtlara geçirildi. Genç kuş gözlemci Çağan Abbasoğlu'nun dikkati sayesinde kıyıda otlar arasında görülen çıkrıkçın ördeği, uluslararası kuş gözlem veri tabanı ebird tarafından da bu günlerde görülmesi "nadir tür" olarak kabul edilmektedir. Bu yılın gözlem kayıtlarına bakıldığında Hersek Lagününde gözlenen bu çıkrıkçın ördeği Türkiye'de görülen ilk bireydir.

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