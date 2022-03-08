Afet eğitim bilgisiyle de hayat kurtarıyorlar Gönüllüler gelecek nesilleri afetlere hazırlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afet eğitim bilgisiyle de hayat kurtarıyorlar Gönüllüler gelecek nesilleri afetlere hazırlıyor

İHA

Afet eğitim bilgisiyle de hayat kurtarıyorlar Gönüllüler gelecek nesilleri afetlere hazırlıyor

Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği verdikleri eğitimlerle hayat kurtarmayı hedefliyor.
Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği, Yalova’da 9 mahalle, 3 ilçe ve 2 beldede 800 gönüllü ile muhtemel afetlerde bölge halkına yardıma koşacak ilk eğitimli ekipler olacak. Gönüllüler sadece enkaz başında değil afet eğitimleri vererek de hayat kurtarmayı amaçlıyor. Derneğin yaklaşık 20 eğitimcisi bu noktada okullara giderek genç nesilleri afet konusunda bilgilendiriyor. Gönüllü eğitimciler, bu çalışmaları ceplerinde de para harcayarak gerçekleştiriyor.
Dernek Başkanı Sabri Karaçam, her yıl şubat ayının sonundan başlamak üzere ve mart ayı bitişine kadar okullarda eğitim verdiklerini ifade etti. Verilen eğitimler hakkında bilgi veren Karaçam, “Okullarda sınıflara tek tek girerek orada çeşitli videolar izletiyoruz. Deprem anında okulda, dışarda, ne yapacağını öğretiyoruz. Daha sonra toplu şekilde okulun tahliyesini yapıyoruz. Tahliyede ve okulda gördüğümüz eksiklikleri de idarecilerle paylaşıyoruz. Şunu da görüyoruz, eksiklikler her sene gideriliyor. Sadece 2019 yılında pandemi öncesi 50 okulda 27 bin öğrenciye eğitim verdik. 50 okulun tahliyesini yaptık. 20202021 yılında pandeminden dolayı uzaktan eğitim yaptık. Her 2 yılda sayımız 10’ar binleri buldu. Bu yılda 4 günde 4 bin 500 sayısına ulaştık” diye konuştu.
“Afete hazır bir ülkemiz, Yalova’mız olsun”
Karaçam, okullardaki eğitimi çok faydalı bulduklarını ve öğrencilerinde bu konuda istekli olduğunu söyledi. Eğitimlere kendi ceplerinde para harcayarak yapmaya çalıştıklarını söyleyen Karaçam, “ Şu anda 20’nin üzerinde eğitmenimiz var. Okullara ortalama 78 kişi gidiyoruz ve eğitimleri yapıyoruz. Gönüllüyüz. Yalova’nın ilçelerine, beldelerine kadar gidiyoruz. Buralara kendi aracımızla gidiyoruz. Eğitime katılan arkadaşlar, 3’er, 5’er atıyor benzinimizi alıyoruz. Biz bundan mutluyuz. Gerçekten afete hazır bir ülkemiz, Yalova’mız olsun. Bunun için ne gerekiyorsa biz elimizden gelen fedakarlığı yapıyoruz” diye konuştu.
“Vardığımız sonuçtan çok memnunuz”
Dernek üyesi ve eğitici Hakim Menteş ise, çocukları afet ile karşı karşıya kaldıklarında ne yapacaklarını öğretmek istediklerini ifade etti. Bunun için de okul okul gezdiklerini söyleyen Menteş, şöyle konuştu:
“Asıl buradaki amacımız dediğim gibi geleceğin neslini kurtarmak. Bizler bu eğitimleri almadık bir sürü hatalar yaptık. Gelecek nesiller bu hatayı yapmasın diye okula giderek eğitimleri veriyoruz. Kimi yıllar onbinleri buluyor. Pandemiden dolayı biraz yavaşladı. Bu programı elimizden geldiğince devam ettirmeye çalışıyoruz. Şimdiki nesil deprem anında nasıl davranacağını bizlerden daha iyi biliyor. Gerçekten umut verici. En azından bir panik yapmamaları gerektiği afet anında yapılacak çökkapantutunu nasıl yapılacağını ve okul tahliyesinde disiplinli şekilde nasıl davranılacağını öğreniyorlar. Vardığımız sonuçtan çok memnunuz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu yılın ilk ördeği Hersek Lagününde
YEREL HABERLER Bu yılın ilk ördeği Hersek Lagününde
Oral: Türk kadını, büyük mücadelelerin altına imza atmıştır
YEREL HABERLER Oral: Türk kadını, büyük mücadelelerin altına imza ...
Başkan Oral: "Altınova, turizmde de marka olacak"
YEREL HABERLER Başkan Oral: "Altınova, turizmde de marka olacak"
Bağımlılığa savaş açtılar
YEREL HABERLER Bağımlılığa savaş açtılar
Kuş gözlemi tutkusu genç yaşta 318 türe ulaşmasını sağladı Genç gözlemcinin hedefi Türkiye’de yeni kuş türlerini kayda almak
YEREL HABERLER Kuş gözlemi tutkusu genç yaşta 318 türe ulaşmasını ...
GMO Yalova Şube Başkanı Yıldız: "Memleketimizin ihracat-ithalat dengesine ciddi katkı sağlayan sektörüz”
YEREL HABERLER GMO Yalova Şube Başkanı Yıldız: "Memleketimizin ...
AFAD'ın 2022 hedefi 20 bin gönüllü
YEREL HABERLER AFAD'ın 2022 hedefi 20 bin gönüllü
Yalova’nın şubat ayı ihracatı 35 milyon 645 bin dolar oldu
YEREL HABERLER Yalova’nın şubat ayı ihracatı 35 milyon 645 bin dolar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.