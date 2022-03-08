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Yalova’da kadın polisler kahvaltıda buluştu

İHA

Yalova’da kadın polisler kahvaltıda buluştu

Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın personeline yönelik kahvaltı düzenlendi.
Organizasyonda Müdür Topaloğlu’na eşi Leman Topaloğlu eşlik etti. Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Emniyeti’nde görevli kadınların günlerini kutladı. Etkinlikte Topaloğlu çifti kadın personele karanfil hediye etti.

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