Yalova’da kadın polisler kahvaltıda buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın personeline yönelik kahvaltı düzenlendi.

Organizasyonda Müdür Topaloğlu’na eşi Leman Topaloğlu eşlik etti. Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Emniyeti’nde görevli kadınların günlerini kutladı. Etkinlikte Topaloğlu çifti kadın personele karanfil hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.