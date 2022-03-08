Yalova’da Suni Tohumlama Projesi meyvelerini vermeye başladı 2021 mart ayında tohumlanan damızlık hayvanlardan buzağılar doğmaya başladı

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sığırların kaliteli etçi ve kombine ırk boğaların spermaları ile tohumlanarak daha verimli hayvanlar elde edilmesi amacıyla yürütülen Suni Tohumlamaya Destek Projesi başarıyla devam ediyor.

İl Özel İdaresi tarafından bütçe temini yapılan ve Yalova Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından da uygulanan çalışma kapsamında 2020 yılında 2 bin 883 adet olan suni tohumlama sayısı, 2021’de 3 bin 303’e çıktı.

Suni Tohumlamaya Destek Projesini kapsamında uygulama maliyetlerini düşürmek için başta simental ırkı olmak üzere 2 bin adet dondurulmuş boğa sperması alınarak girdi temininde bulunuldu. 60 bin TL olan proje bütçesi İl Özel İdaresi tarafından hibe olarak karşılandı. Alınan dondurulmuş spermalarla ile tohumlanan damızlık büyükbaş hayvanlar yüzde 69 gibi yüksek gebe kalma oranıyla projenin başarısını artırdı.

Proje kapsamında Mart 2021 yılında tohumlanan damızlık hayvanlardan buzağılar doğmaya başladı. Doğan buzağılara kulak küpesi takılarak kimliklendirme işlemi ve TÜRKVET kayıtları yapıldı.

Yetiştirici ziyaretlerinde hayvan sahipleri doğan buzağıların kalitesinin fark edildiğini beyan etmesi projenin amacına ulaştığını gösteriyor. Yetiştiriciler projeyi yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, projeyi uygulayan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine ve bu projeye kaynak sağlayan Yalova Valiliği İl Özel İdaresine teşekkürlerini ifade ederek projenin çok verimli ve yararlı olduğunu, bu desteğin her yıl yapılması gerekliliğini söyledi.

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