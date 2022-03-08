AK Parti Yalova İl Kadın Kolları Başkanı Şimşek: “Kadına yönelik şiddetin cezalarını artırıyoruz”

AK Parti Yalova İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek, “İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddetin cezalarını artırıyoruz” dedi.

İl Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kent Müzesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı İl Kadın Kolları Başkanı Şimşek yaptı. Şimşek, Türkiye’de kadınların 1935 yılında ilk kez parlamentoda yüzde 4.1 oranında temsil edildiğini hatırlattı. Bu oranın 2002 yılına kadar hiç aşılamadığını belirten Şimşek, “Bugün 2018 seçimiyle birlikte parlamentoda kadın temsil oranı, yüzde 17.4’e yükselmiştir. AK Parti, kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacaktır. 2 AK Parti hükümetleri döneminde eğitim, en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul edilmiştir. Kararlılığımız sonucunda 2002 yılında yükseköğretim kız öğrenci oranı yüzde 13,5 iken bu rakam 2020 yılında yüzde 48,5’e ulaşmıştır” ifadesini kullandı.

Kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili de açıklamalarda bulunan Şimşek, şöyle konuştu:

“Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Anayasa’da, TCK’da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. Çalışmaları devam eden yeni düzenlemeyle de kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddetin cezalarını artırıyoruz.”

Şimşek, kadın iş gücüne katılma oranının yüzde 27’den 34’e, kadın istihdamının ise 6 milyondan 10 milyona yükseldiğini sözlerine ekledi.

Şimşek sonrasında kadınlara karanfil dağıttı.

Açıklamaya İl Başkanı Muğlim Bağatar, Belediye Başkanı Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel de katıldı.

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