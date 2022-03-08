Yalova'da pusete uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yalova’da otomobil içindeki çocuk pusetine uyuşturucu hap gizleyen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü durumunda şüphelenerek durdurduğu 35 plakalı otomobil içinde arama yaptı. Yapılan aramalarda Çocuk Pusetinin içinde zulalı vaziyette 2 bin 730 adet sentetik ecza grubu tablet hap ele geçirildi Araçta bulunan M.T. ve M.K. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.