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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınova'da 4. Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri etkinliği düzenlendi

İHA

Altınova'da 4. Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri etkinliği düzenlendi

4. Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri etkinliğine katılan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yılmaz Boz, aronya ve kurt üzümünün faydalarını anlattı.
Program, Altınova Belediyesi Engelsiz Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Programa Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'ın yanı sıra Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ve Kocaeli Üniversitesi'nden çok sayıda öğretim görevlisi katıldı. TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yılmaz Boz, "Sağlık Ürünü Olarak Üzümsü Meyveler" konu başlığıyla yapılan etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, içinde bulundukları tesiste birçok kurumun desteği ile çalışmaların yapıldığını ifade etti.
Başkan Oral'ın konuşmasının ardından Genel Müdür Yardımcısı Boz, sunumunu gerçekleştirdi. İlk olarak Yalova'nın coğrafi işaretli meyvesi aronya ile ilgili bilgi veren Boz, anavatanı Kuzey Amerika olan bitkinin soğuk algınlığı, mide, bağırsak, karaciğer ve safra kesesi dahil olmak üzere çeşitli hastalık ve radyasyon zehirlenmesi tedavisinde kullanıldığını ifade etti. Boz, yüksek lif içeren meyvenin kansere karşı etkili olduğuna da vurgu yaparak, meyvenin göz sağlığı, idrar yolu iltihabı, sindirim sistemi, böbrek sağlığı, diyabet konularında da faydalarının bilindiğini söyledi.

"Kurt üzümü Alzheimer hastalığında engelleyici bir tesire sahiptir"
Boz, kurt üzümünün de bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini ve kan şekerini dengelediğini söyleyerek şöyle devam etti:
"Kurt üzümü karaciğerde koruma sağlar. İnsan büyüme hormonu salınımını arttırır. Cildi korur. Kalp damarlarının dayanıklılığını arttırır. Gastrointestinal bölgede antitümör tesiri vardır. Alzheimer hastalığında engelleyici bir tesire sahiptir. Çin’de yüzyıllardır afrodizyak olarak kullanımı mevcuttur. Görüş kaybını ve kataraktı engelleyebileceği tespit edilmiştir. Ultraviyole radyasyonun ciltte sebep olduğu hasara ve bağışıklık sistemi üzerindeki baskılayıcı tesirine karşı koruyucu özelliği ispatlanmıştır. Sindirim zorluğu ile öne çıkan atrofik gastrit tedavisinde kullanılmaktadır."

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