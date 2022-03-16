Çınarcık’ta şehit aileleri ziyaret edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çınarcık Kaymakamı Abdurrahman İnan ve Belediye Başkanı Numan Soyer, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle şehit ailelerini ziyaret etti.

İnan ve Soyer’e kamu kurum müdürleri de eşlik ederken ilk Çınarcık Şehitliği ziyaret edildi. Kur'anı Kerim ve duaların ardından beldedeki şehit aileleri ziyaret edilerek çiçek takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.