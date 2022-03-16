Çınarcık’ta şehit aileleri ziyaret edildi

Çınarcık Kaymakamı Abdurrahman İnan ve Belediye Başkanı Numan Soyer, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle şehit ailelerini ziyaret etti.
İnan ve Soyer’e kamu kurum müdürleri de eşlik ederken ilk Çınarcık Şehitliği ziyaret edildi. Kur'anı Kerim ve duaların ardından beldedeki şehit aileleri ziyaret edilerek çiçek takdim edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.