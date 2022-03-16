Sağlıkçılar meslekleri için yabancı dil öğreniyor

Yalova Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUAFMER) tarafından, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına mesleki yabancı dil eğitim modülü ve kendi kendine öğrenme yazılımının kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, çağrı karşılayıcı ve çağrı yönlendirici personellerine yönelik seminerde yabancı dil çağrı sayısının yıllık 87 bin olduğu ve her yıl bu sayının artığı bildirildi. Acil durum çağrı karşılayıcı ve çağrı yönlendirici personellerinin mesleki yabancı dil öğrenmelerinin öneminin vurgulandığı eğitimde kendi kendine öğrenme materyalleri ile ilgili uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. YUAFMER Müdürü Doç. Dr. Mehmet Direk tarafından verilen eğitime Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muharrem Bukan da katıldı.

112 Çağrı Merkezinde görevli AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, Yalova Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Müdürlüğü personelleri katıldı.

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