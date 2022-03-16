Türkiye üçüncüsü Rektör Cebeci’yi ziyaret etti

Türkiye Üniversiteler Arası Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 70 kilo sol kolda 3’üncülük başarısı elde Yalova Üniversitesi öğrencisi Elif Hatice Alptekin, Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci’yi ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı, 34 üniversite ve 250 sporcunun katıldığı Türkiye Üniversitelerarası Bilek Güreşi Şampiyonası'na başarı elde eden Alptekin, bronz madalya kazandı. Sağ kolda da Türkiye dördüncüsü Alptekin, Rektör Cebeci ile bir araya geldi. Cebeci, öğrenciyi tebrik ederek hediye takdim etti.

Alptekin ise Cebeci’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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