Yalova yabancılara konut satışında ilk 4'te

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova yabancılara konut satışında ilk 4'te

İHA

Yalova yabancılara konut satışında ilk 4'te

Yabancıların Yalova’ya ilgisi devam ediyor. Yalova geçtiğimiz şubat ayında yabancılara 116 konut satışı ile İstanbul, Antalya ve Ankara gibi büyük şehirlerin ardından 4. sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 97 bin 587 oldu. 2022 yılı şubat ayında Yalova ilinde bin 78 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 958 satış ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 99 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile Ankara, 116 konut satışı ile Yalova, 89 konut satışı ile Sakarya izledi.
Yalova’da 2022 yılında toplam yabancılara konut satışı 233’e yükseldi.

İlçelerde satışlar arttı
Yalova Emlak Komisyoncuları Derneği Başkanı Hayrettin Yılmaz, 3 büyük şehrin ortasında kalan kentin turizm açısından ön plana çıktığı için konut satışında tercih edildiğini söyledi. Yılmaz, bölge olarak da eskiden Fatih Caddesi bölgesini seçen yabancıların buradaki yerlerin bitmesiyle ilçelere yöneldiğini dile getirdi. Çiftlikköy, Termal, Çınarcık ilçelerinin yanı sıra son dönemde Altınova'da da yabancılara konut aldığını ifade eden Yılmaz, “Irak, Suriye, İran’dan alanlar var. Son dönemde Afganlar da alıyor. Eskiden Katar gibi ülkeden gelen insanlara satılıyordu. Bunlar daha zengin insanlardı. Şu anda o bölgeden yatırımcı çok az” dedi.

Yabancı ilgisi fiyatları yükseltti
Kent merkezinde yaşlı binalar en düşük 350 bin TL’den satışı yapılırken sıfır ve binalardaki dairelerin kapısı ise 1 milyon 200 bin TL’den açılmaya başlıyor. Yabancıların genellikle 56 yaşına kadar binaları tercih ettiğini dile getiren Yılmaz, ilgi nedeniyle fiyatların yükseldiğini söyleyerek, “Fiyatlarımız abartılı. Mal sahibi satıcılara sesleniyorum. Fiyatlarınızı fazla yükseltiyorsunuz. Türk bir insan bu fiyatlarda ne daire alabilir, ne arsa alabilir. Afaki fiyatlardan kaçının” dedi.
Yılmaz, öte yandan çimento, demirdeki artışlar nedeniyle sıfır konut değerlerinin de yükseldiğini söyledi. Yılmaz, emlak sektöründe birçok kişinin dolandırıldığını ve bu nedenle vatandaşların belgesi olmayan emlakçılara karşı dikkatli olması gerektiğini anlattı.

Vatandaşlık için fiyatları yüksek gösteriyorlar
Konut alan yabancıların vatandaşlık almak için fiyatları yüksek gösterdiğini ve bunun sıkıntı oluşturduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:
“500 bin TL değeri 1,52 milyon göstermek abartılı. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Vatandaşlık için dairenin normal fiyatı 1 milyon lira ise 2 milyon TL gösteriliyor. Bunları eksper değerleri ile gösteriyorlar. Eğer eksper istiyorsanız emlakçılardan isteyelim. Avukatlar bunların eksperlik değerini bildirecek düzeyde değildir. Devlet de bizden değer istediği için afaki bir bedel vermeye durumumuz yok.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova’da 66 bin 100 adet dolu makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Yalova’da 66 bin 100 adet dolu makaron ele geçirildi
Türkiye üçüncüsü Rektör Cebeci’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Türkiye üçüncüsü Rektör Cebeci’yi ziyaret etti
Sağlıkçılar meslekleri için yabancı dil öğreniyor
YEREL HABERLER Sağlıkçılar meslekleri için yabancı dil öğreniyor
Çınarcık’ta şehit aileleri ziyaret edildi
YEREL HABERLER Çınarcık’ta şehit aileleri ziyaret edildi
Kadın girişimci yılda 150 ton mantar üretiyor
YEREL HABERLER Kadın girişimci yılda 150 ton mantar üretiyor
AK Parti İl Başkanı Bağatar’dan evi yanan vatandaşlara ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Bağatar’dan evi yanan ...
Başkan Temel yatırımlar için Ankara'da
YEREL HABERLER Başkan Temel yatırımlar için Ankara'da
Çınarcık’ta okul öncesi kütüphanesi açıldı
YEREL HABERLER Çınarcık’ta okul öncesi kütüphanesi açıldı
İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yılı Altınova’da kutlandı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yılı Altınova’da ...
Japon oyuncak örme sanatı kadınların geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Japon oyuncak örme sanatı kadınların geçim kaynağı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.