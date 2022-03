Oral: Öğrencilerimizin fikirlerini çok önemsiyoruz

Yalova'nın Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Hürriyet Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etme imkânı bulan ilçe protokolü, görüş alışverişinde bulundular.

Buluşmanın oldukça yararlı olduğunu ifade eden Başkan Oral, “Hürriyet Ortaokulumuzun değerli öğrencileriyle sucuk ekmek keyfi yaptık. Onların fikirlerini çok önemsiyor, güzel enerjilerine çok inanıyorum” diye konuştu.

Sucuk ekmek ve ayran ikramı

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Hürriyet Ortaokulu öğrencileriyle buluştu. Okul bahçesinde gerçekleşen buluşmada Kaymakam Özyiğit ve Başkan Oral öğrencilere sucuk ekmek ve ayran ikram ettiler.

Öğrencilerle sohbet eden Başkan Oral, "Sizlerin en iyi şekilde yetişmesi; ilçemizin gelişmesi, ülkemizin kalkınması için çok önemlidir. Belediye olarak sizlere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Size kapımız her zaman açık” dedi.

Göreve geldiği günden itibaren Altınova Belediyesi olarak eğitime katkı adına her türlü imkânların seferber edildiğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “İlçemizde yapılan her yatırım sizlerin geleceği içindir” diye konuştu.

