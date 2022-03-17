Yalova'da 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı Kaza yerinde ikinci kaza oldu, karayolunda 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

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Yalova'da bir kaza sonrasında oluşan trafikte bekleyen araçlara midibüsün çarpması sonucu 7 araç birbirine girdi. 1 kişinin yaralandığı kaza bölgesinde 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, Yalovaİzmit karayolunda damperi açık kalan kamyonun yaya üst geçidi ve banka nakil aracına çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrası oluşan trafikte ikinci zincirleme kaza meydana geldi. Çiftlikköy ilçesindeki trafikte bekleyen 80 GF 205 plakalı otomobile 77 P 0394 plakalı midibüs arkadan çarptı. Çarpmanın trafikte bekleyen 7 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan 80 plakalı otomobil sürücüsü Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan damperli kamyonun çarptığı üst geçit ve yön tabelası ise kaldırılması için bölgede çalışma yürütüldü. Çalışmalar nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan kara yolunda 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kazalarla ilgili tahkikat sürüyor.

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