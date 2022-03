Başkan Oral: "Onlar hayatımıza +1 değer katıyorlar"

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Hayatımıza +1 değer katan down sendromlu kardeşlerimizi önemsiyoruz" dedi.

Başkan Oral, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Oral mesajında şu cümlelere yer verdi;

"Down Sendromunun bir farklılık olduğunu herkese duyurmak ve bu duyarlılığı arttırmak çok önemlidir. Hayatımıza +1 değer katan down sendromlu kardeşlerimizle beraberiz, daima yanındayız. Down sendromunun bir hastalık olmadığını, farklılık olduğunu ve farklı olmanın normal olduğunu herkese duyurmak ve bu duyarlılığı arttırmak çok önemlidir. Bizler bu bağlamda üzerimize düşen görevi yapmaya her zaman hazırız. Hayatımıza +1 farkla renk katan down sendromlu çocuklarımızı yalnız bırakmıyoruz."

