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Yalova’da down sendromlu çocuklar mutfakta hünerlerini sergiledi

İHA

Yalova’da down sendromlu çocuklar mutfakta hünerlerini sergiledi

Yalova’da down sendromlu çocuklar aşçı önlüklerini giyerek mutfakta hünerlerini sergiledi.
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Engelsiz Kafe’de bir etkinlik düzenledi. Yapılan farkındalık etkinliğine 18 down sendromlu çocuk ve aileleri katıldı. Aşçı önlüklerini giyerek mutfakta hünerlerini sergileyen çocuklar, önce oklavayla hamur açtı. Ardından malzemeleri hamurun içine yerleştirerek pizza hazırlayan çocuklar, sonrasında ise yaptıkları pizzaları fırında pişirerek servis etti.
Etkinliğe down sendromlu çocuğuyla katılan anne Nihal Çelebi, çocuğuyla gurur duyduğunu ifade ederek, “Çocuklarımız bizim canımız. Pişman değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Annesi olarak da çocuğumla gurur duyuyorum ve duyacağım da. Tek isteğim çocuklarımızı böyle topluma kazandırmak. Toplumdan dışarı itmemek” dedi.
Diğer bir anne Şübhan Özdemir ise down sendromlu çocukların hayatın içinde olmasının önemine dikkat çekti.

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