Derya Namaz Türkiye finallerinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Derya Namaz Türkiye finallerinde

İHA

Derya Namaz Türkiye finallerinde

Yalova Altınova Belediyespor Tekvando Takımı Sporcusu Derya Namaz, Türkiye Finallerine yükselmeyi başardı.
20212022 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyetleri kapsamında Afyonkarahisar’da düzenlenen Tekvando Gençler Şampiyonasında 55 kiloda Altınova Belediyespor Tekvando Takımı Sporcusu Derya Namaz, Türkiye finallerine katılacak.
“Tüm imkânlar seferber edildi”
Altınova Belediyespor Tekvando Takımı Antrenörü İsa Gündağ ve Türkiye Şampiyonasında finale yükselen Altınova Belediyespor Tekvando Takımı Sporcusu Derya Namaz, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret etti. Antrenör Gündağ ve sporcusu Namaz’ı kutlayan Başkan Oral, “Gençlerimize güvenimiz tam. Onlar için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Altınova Belediye Meclisi’nin spora ve sporcuya destek verilmesi ile ilgili aldığı kararda uluslararası ve ulusal turnuvalarda dereceye giren sporculara 2 yıllığına maaş bağlanmasına karar verdik. Tüm branşlardaki gençlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.
Altınova Belediyespor Tekvando Hocası İsa Gündağ ve Derya Namaz da, başta Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral olmak üzere, Altınova Belediyespor Kulüp yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova Belediyesi’ndeki “zimmet” davasında yeni bilir kişi raporu bekleniyor
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi’ndeki “zimmet” davasında yeni bilir ...
Genç Yeşilay, Hersek Lagününü gezdi
YEREL HABERLER Genç Yeşilay, Hersek Lagününü gezdi
Yalova’da down sendromlu çocuklar mutfakta hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Yalova’da down sendromlu çocuklar mutfakta ...
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: “PKK ile görüşenler var, bizim tavrımız net”
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: “PKK ...
Dalış turizminde hedef Altınova kıyı şeridi
YEREL HABERLER Dalış turizminde hedef Altınova kıyı şeridi
Başkan Oral: "Onlar hayatımıza +1 değer katıyorlar"
YEREL HABERLER Başkan Oral: "Onlar hayatımıza +1 değer katıyorlar"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.