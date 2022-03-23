Yalova DKMP’den okullarda doğa eğitimi

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Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, tarafından okullarda öğrencilere doğa eğitimi verilmeye devam ediyor.

Şube müdürlüğü ekipleri Şehit Abdülhamit Kaya İmam Hatip Ortaokulu, Safran Ortaokulu, Kılıç Ortaokulu, Gülkent Ortaokulu’nde eğitimler gerçekleştirdi. Müdürlük eğitimcileri öğrencilere biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık, yaban hayatı, sokak hayvanlarına yaklaşım ve tabiat turizmi konularında eğitimler verdi. Eğitimlere toplam 135 öğrenci katıldı.

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