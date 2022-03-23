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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hersek Lagünü 240 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

İHA

Hersek Lagünü 240 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Türkiye’nin yüz ölçümü en küçük, kuş popülasyonu açısından da en yoğunu Altınova Hersek Lagününde, kuş türü sayısı 240’a çıktı.
Osmangazi Köprüsü inşası esnasında kavis verdiren, Cumhurbaşkanı kararı ile 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillenen 152 hektarlık Hersek Lagününde kuş türü sayısı artmaya devam ediyor. Marmara Bölgesi‘nin kuş çeşitliliği açısından en önemli sulak alanlarının başında gelen, Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Lagününde, Orman Toygarı kayıt altına alındı. Böylece Türkiye’nin tapulu tek lagünü olan Hersek Lagününde kuş türü sayısı, 239’dan 240’a çıktı.
Kötü hava koşulları ve kar yağışından etkilenen leylekler Avrupa’ya göç yolculuğu sırasında Yalova ili Altınova ilçesinde mola veriyor. İlçeye bağlı Hersek Lagünü çevresindeki boş arazi ve çayır alanlarında bir kaç gün beslenip konaklayan leylekler, kötü hava koşullarının düzelmesi ve karın kalkması sonrasında yollarına devam ediyor.
Baharın müjdecisi leyleklerin lagün çevresinde beslenirken görülmesi yöre halkı ve doğaseverler tarafından sevinç ve mutlulukla karşılanırken, zaman zaman da objektiflere güzel görüntüler yansıyor.
Hersek Lagünü yaz göçmeni kuşları ağırlamaya hazırlanırken zaman zaman hava şartlarına bağlı olarak, farklı ötücülere de ev sahipliği yapıyor. Yapılan son gözlemde toygargiller familyasından Orman Toygarı (Lullula arborea) gözlenerek kayıtlara geçirildi. Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımından olan Orman toygarı ile alanda şimdiye kadar gözlenip kayıt altına alınan kuş türü sayısı 240’a çıktı.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ulusal ve uluslararası kuş gözlemcilerinin, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin nadir türlere ev sahipliği yapan lagüne ilgisinin arttığını belirtti.

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