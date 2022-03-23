Türkiye’nin ilk yerli ve milli mantar çeşitleri Yaprak77 ve Soylu77 tescillendi

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün çalışmalarıyla tescilleri alınan istiridye ile kulacık mantar çeşitleri Yaprak77 ve Soylu77, Türkiye’nin ilk yerli ve milli tohumluk misel mantarı oldu.

Araştırma Enstitüsü, Güney Kore işbirliğiyle 6 yıl önce başlatılan projede başarıya ulaşıldı. Ülkenin dört bir yanında giderek doğada yüzlerce mantar çeşidine ulaşan Türk bilim insanları, çaprazlama yöntemiyle 2 yeni mantar türü elde etti. Tescil işlemleri tamamlanan Yaprak77 ve Soylu77 Türkiye’nin yerli ve milli tohumluk mantar çeşidi oldu.

Enstitünün Mantar Araştırma Merkezi sorumlusu Dr. Mustafa Kemal Soylu, Türkiye’deki tek merkez olduklarına dikkati çekti. Soylu, mantarcılıkla ilgili tüm teknolojilere ve altyapıya sahip olduklarını ifade etti. Güney Kore’den getirilen ve Türkiye’de doğadan topladıkları izolatları laboratuvar koşullarında çaprazlama yaparak yeni mantar hibritleri elde ettiklerini söyleyen Soylu, şöyle konuştu:

“İstiridye mantarında doğada elde ettiğimiz yaklaşık 400 farklı türden en iyisini seçtik ve bunu da Yaprak77 olarak tescile sunduk. Kulacık mantarının da doğada bulunduğu alanlara gittik. Çalışma kapsamında Çanakkale’ye, Balıkesir’e, İzmir’e gittik. Yaklaşık 200 tane izolattan en iyisini seçtik ve Soylu77 olarak bunu da tescillendirmiş olduk. Hem bu şekilde çeşidimiz geliştirilmiş oldu. Hem de yeni bir mantar türü ülkemize kazandırılmış oldu.”



"Karbeyaz"ın da tescili alınacak

Yeni mantar çeşitlerinin de tescili için de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Soylu, “Karbeyaz” adını verecekleri mantarın 3’üncü yerli ve milli mantar olacağını . Soylu, bu yeni çeşit için de Erzurum, Erzincan, Van ve Hakkari illerinde doğayı karış karış gezerek 400 izolat topladıklarını söyledi.



Hedef tohum ithalatının önüne geçmek

Mantarda kullanılan tohumların yüzde 90’ının ithal edildiğini söyleyen Soylu, bu nedenle Türkiye’nin yılda 4 milyon dolar döviz kaybı yaşadığını dile getirdi. Türkiye’nin artık kendi tohumlarını üretmeye başladığına dikkati çeken Soylu, “Biz bu projelerle yerli ve milli çeşitlerin pazardaki payını artırtmayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki 10 yıl içinde en az yüzde 50’sini yerli yapacağız” dedi.

Soylu, Türkiye’nin yerli ve milli yeni mantar çeşitlerinin üretimin artmasıyla ihracatının da yapılabileceğini sözlerine ekledi.

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