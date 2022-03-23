Selçuk Bayraktar, Yalova’da genç bahriyelilerle buluştu

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Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “Milli Teknoloji Hamlesi Söyleşisi” kapsamında Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile buluştu.



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