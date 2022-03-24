Yalova’da boya atölyesinde korkutan yangın

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Yalova’da boya atölyesinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kirazlı Sanayi Sitesi’nde bulunan bir boya atölyesinin ofis kısmında yangın çıktı. Olay yerine gelen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangın nedeniyle atölyede maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

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