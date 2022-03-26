Altınova'ya yatılı erkek kuran kursu yapılacak

Mülkiyeti Geylani Hizmet Vakfına ait olan 6 katlı bina yaygın din eğitiminde kullanılmak üzere Yalova Altınova İlçe Müftülüğüne tahsis edildi.

Mülkiyeti Geylani Hizmet Vakfına ait olan Altınova Tavşanlı Beldesi Fatih Mahallesi Atatürk Sokak No: 54/1 de bulunan 6 katlı binanın Yaygın Din Eğitiminde kullanılmak üzere Altınova İlçe Müftülüğüne tahsis Protokolü taraflar arasında imzalandı.

Geylani Hizmet Vakfı Başkanı Recep Özleyen, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çoban ve Gazi Bey, Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren’i Makamında ziyaret ettiler.

Mülkiyeti Geylani Hizmet Vakfına ait olan Yalova İli Altınova İlçesi Tavşanlı Beldesi Fatih Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın yaygın din eğitiminde kullanılmak üzere Altınova İlçe Müftülüğüne tahsis Protokolü taraflar arasında imzalandı.

Altınova İlçe Müftüsü Eren ve Geylani Hizmet Vakfı Başkanı Özleyen protokol imzasının ardından Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit’i Makamında ziyaret edip, yapılan protokolü kendisine arz ettiler.

Altınova Kaymakamı Özyiğit, yapılan protokolün İlçeye, Yalova’ya ve Milletimize hayırlı olması dileğinde bulundu ve bu mekânda nice güzel insanların yetişmesini temenni ettiğini dile getirdi.

İlçe Müftümüz Eren de bu tahsis kararını alan Geylani Hizmet Vakfı Başkanı Özleyen’e ve yönetim Kuruluna teşekkür etti. Müftü Eren, yapılacak olan tamir ve tadilattan sonra bu mekânın “Altınova Müftülüğü Geylani Hafızlık Erkek Yatılı Kur’an Kursu” olarak hizmete açılacağını ve İlçede bir eksikliğin sona ereceğini ifade etti.

Vakıf Başkanı Özleyen de Geylani Hizmet Vakfının yaptırdığı Kur’an Kurslarının tamamında eğitimlerin Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli tarafından verildiğini dile getirip, bu kursun da hizmete açılmasında vakıf olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Altınova İlçe Müftümüz Eren, bu tahsisin gerçekleşmesinde destek olan Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit’e, DİB Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak’a ve AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer’e teşekkür etti.

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