Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı

Yalovaİzmit karayolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydan gelen kazada 4 kişi yaralanırken karayolunda can pazarı yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Yalovaİzmit kara yolunda Kocaeli istikametinde seyreden 77 plakalı otomobil Çiftlikköy ilçesi mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarparak devrildi. Kara yolunda can pazarının yaşandığı kazada araçta sıkışan 4 yaralı Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar arından 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaraların hayati tehlikelerini bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.