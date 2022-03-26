Muhsin Yazıcıoğlu Yalova’da dualarla anıldı

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 13'nci yılı dolayısıyla Yalova Sivaslılar Derneği’nde mevlidii şerif programı düzenlendi.

Türk siyasetine damga vuran isimlerden biri olan Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 13. yılında Yalova Sivaslılar Derneği’nce düzenlenen mevlit programı ile yâd edildi. Programda, 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları için dua edildi.

Yalova Sivaslılar Derneği Başkanı Engin Arı, etkinlikle ilgili, “Bugün Yalova Sivaslılar Derneği olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun 13. senei devriyesi nedeniyle bir araya gelerek mevlit programımızı gerçekleştirdik. İslam sevdalısı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ile andık” açıklamasında bulundu.

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