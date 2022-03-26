AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: “Az sabır. Heybemizde inşallah güzel müjdeler var. Türkiye’nin yarınları çok daha aydınlık olacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: “Az sabır. Heybemizde inşallah güzel müjdeler var. Türkiye’nin yarınları çok daha aydınlık olacak"

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: “Az sabır. Heybemizde inşallah güzel müjdeler var. Türkiye’nin yarınları çok daha aydınlık olacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, “Az sabır. Heybemizde inşallah güzel müjdeler var. Türkiye’nin yarınları çok daha aydınlık olacak” dedi.
Bir dizi etkinliğe katılmak için Yalova’ya gelen Kandemir, AK Parti İl Başkanlığı binası önünde partilere ve vatandaşlara seslendi. Coşkulu karşılama nedeniyle Yalova Teşkilatı’na teşekkür eden Kandemir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.
Dün Tokat Hava Limanı açılışına katıldıklarını dile getiren Kandemir, başkalarının hayal edemeyeceği işleri günlük hayatın akışı içinde yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partisi sayesinde büyük işlerin başarıldığını anlatan Kandemir, “Bakın şimdi Yalova’ya AK Parti belediyesinin eli değdi. Yalova bir başka güzel oldu değil mi?” dedi.

“İstikametimiz milletin bize gösterdiği istikamet”
2023 yılının haziran ayında genel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Kandemir, şöyle konuştu:
“Bizler AK Parti’de siyaset yapanlar gönlü geniş insanlarız. AK Parti siyaseti kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla bu millete hizmet etmek, bu milletin gösterdiği istikamete koşmanın adıdır bizim için. Bizim tabelamızın altında birlik, beraberlik kardeşlik vardır. Bizim tabelamızın altında hizmet vardır, millete sadakat vardır. Biz başkaları gibi istikametini başka başkentlerden kulağına üflenen cümlelerle, ilhamlarla oluşturmayız. Bizim ilhamımız tarihimiz, gücümüz milletimiz. İstikametimiz milletin bize gösterdiği istikamet. Her haneye gideceğiz konuk olacağız. Her gönülle talibiz. Büyük işler başardık, başaracağız”

“Türkiye’nin yarınları çok daha aydınlık olacak”
Dünyada ekonomik bir krizin yaşandığını ifade eden Kandemir, milletin karşısına müjdeli haberlerle çıkacaklarına vurgu yaparak, “Dünya başkanımız söyledi. Dünya zor zamanlardan geçiyor. Biliyoruz hayat pahalılığı var. Biliyoruz bazı insanlar, bazı vatandaşlarımız geçim sıkıntıları yaşıyor ama bütün dünyada yaşanan krizin etkileri bunlar. Allah’a hamdolsun. Bizim başımızda Tayyip Erdoğan var. Allah’ın izniyle bu seçime hazırlanacağız bir yandan ama müjdelerle geleceğiz. Az sabır. Heybemizde inşallah güzel müjdeler var. Türkiye’nin yarınları çok daha aydınlık olacak. Bu lider, bu kararlılık var oldukça evvel Allah bizim sırtımız yere gelmez” dedi.

“Bunların bakış açılarına, çapsızlıklarına, konuştuklarına bakın"
Tüm dünyanın Türkiye’yi gıptayla takip ettiğini söyleyen Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir ayda 40 dünya lideriyle görüşme yaptığına dikkati çekti. Muhalefeti eleştiren Kandemir, “Bizim liderimiz dünyanın merkezinde. Bir de şu muhalefete bakın. Bir de şunların bakış açılarına, çapsızlıklarına, konuştuklarına bakın. Nerede Tayyip Erdoğan, nerede Kılıçdaroğlu?” ifadesini kullandı.
Yalova 2023 seçimlerinde AK Parti’nin büyük başarı elde edeceğini sözlerine ekleyen Kandemir, cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da Yalova’ya davet edeceklerini söyledi.
İl Başkanı Muğlim Bağatar ve Yalova Milletvekili Meliha Akyol da Kandemir’e Yalova’ya teşriflerinden dolayı teşekkür etti.
Ardından İl Başkanlığı binasında Yalova 3 Kademe İl Yönetimi ve İlçe Başkanları İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.
Programa İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve Marmara Koordinatörü Necati Karagöz, il ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muhsin Yazıcıoğlu Yalova’da dualarla anıldı
YEREL HABERLER Muhsin Yazıcıoğlu Yalova’da dualarla anıldı
Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı
Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bir ilki başardı YİMES, Patlib 2.0 Projesi’ne kabul edilen ilk OSB oldu
YEREL HABERLER Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bir ...
KOÜ Tıbbi ve Aromatik Bölümü, Hersek Lagünü'nü inceledi
YEREL HABERLER KOÜ Tıbbi ve Aromatik Bölümü, Hersek Lagünü'nü ...
Altınova'ya yatılı erkek kuran kursu yapılacak
YEREL HABERLER Altınova'ya yatılı erkek kuran kursu yapılacak
Öğrencilerden doğayla iç içe bir gün
YEREL HABERLER Öğrencilerden doğayla iç içe bir gün
Çukurköy’de meydan projesi hayata geçirilecek
YEREL HABERLER Çukurköy’de meydan projesi hayata geçirilecek
Yalova’da 4 kişiye 1 araç düşüyor
YEREL HABERLER Yalova’da 4 kişiye 1 araç düşüyor
Yalova’da en çok istihdam sağlayan firmalara ödül
YEREL HABERLER Yalova’da en çok istihdam sağlayan firmalara ödül
Yalova’da boya atölyesinde korkutan yangın
YEREL HABERLER Yalova’da boya atölyesinde korkutan yangın
Yalova’da kentsel dönüşüm hamlesi
YEREL HABERLER Yalova’da kentsel dönüşüm hamlesi
13 yaşındaki kıza cinsel istismardan 10 yıl hapis cezası aldı, tutuklanmadı
YEREL HABERLER 13 yaşındaki kıza cinsel istismardan 10 yıl hapis ...
İlçe büyüklerinin ellerini öpüp dualarını aldılar
YEREL HABERLER İlçe büyüklerinin ellerini öpüp dualarını aldılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.