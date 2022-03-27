Semt77 Yalovaspor - Türk Telekom: 72-68

Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)-Salon: 90. Yıl
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Erhan Gürsel
Semt77 Yalovaspor: Oğulcan Baykan, Galliant 14, İsmail Kerem Gülmez, Starks 15, İlkan Karaman, Brown 11, Ali Berkan Özçiftci, Efe Ergi Tırpancı, Lee 19, Mert Celep, Rupnik 11, Muhammed Doğan Şenli 2
Türk Telekom: Perez 11, Clemmons 16, Erdi Gülaslan 4, Batuhan Acar, Samet Geyik 4, Berk Demir, Ellis 2, Dawkins 6, Dorukhan Engindeniz, Terrel 23, Can Uğur Öğüt 2, Burak Gözeneli
1'inci Periyot: 17-7
Devre: 38-26
3'üncü Periyot: 54-42ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Semt77 Yalovaspor, kendi sahasında konut ettiği Türk Telekom'u 72-68 mağlup etti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2022-03-27 09:02:19
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