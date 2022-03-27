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DHA´nın haberinin ardından istismar mağduru genç kıza koruma kararı çıkarıldı

DHA

DHA´nın haberinin ardından istismar mağduru genç kıza koruma kararı çıkarıldı


YALOVA, (DHA)-YALOVA´da, 3 yıl önce B.N.G. (13) isimli kıza 2 kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan B.P.´ye (17) 10 yıl hapis cezası verildi. Sanık, 'kaçma şüphesi olmaması' gerekçesiyle tutuklanmadı. B.N.G. kararın ardından, "Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum" derken, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA)  yaşananları ve mahkeme kararını haber yapmasından sonra, Yalova Aile Mahkemesi B.N.G. hakkında koruma kararı çıkarttı. İl Emniyet Müdürlüğü de genç kızı KADES kapsamına aldı. 
Olay, Yalova´da 2019 yılında yaşandı. İddiaya göre ortaokul öğrencisi olan B.N.G.´nin evine, kız arkadaşı Ş.A. misafirliğe geldi. Ş.A., B.N.G.´nin ailesi uyuduktan sonra, erkek arkadaşı ile görüşmek istediğini söyledi. İki arkadaş, Ş.A.´nın erkek arkadaşının evine gitti. Yine iddiaya göre Ş.A.´nın erkek arkadaşı o sırada evde yoktu. İki genç kız, evde olan B.P. ile oturmaya başladı. Bir süre sonra Ş.A.´nın kanepede uyuduğunu söyleyen B.N.G., o akşam yeni tanıştığı B.P. tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürerek, "Zor kullanarak bana cinsel istismarda bulunda. Bir güç alarak çocuğu üstümden ittirdim. O sırada arkadaşım uyandı. `Ne oldu?´ diye sorduğunda, B.P. `hamileyiz´ diyerek gülerek cevap verdi" dedi. B.N.G., olayın ortaya çıkmaması için B.P. tarafından tehdit edildiğini ve götürüldüğü inşaat alanında 2´nci kez cinsel istismara uğradığını da iddia etti. Yaşadıkları nedeniyle okula gidemediğini, evden çıkamadığını söyleyen B.N.G, tehditler devam edince olayı 1 yıl sonra annesine anlattı. 
1 YIL SONRA ANNESİNE ANLATTI
B.N.G.´nin annesi K.Ş. ile yaptığı suç duyurusunun ardından Kasım 2020´de Yalova 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için tutuksuz yargılanan B.P., hakkındaki suçlamaları reddetti. Arkadaşı kanepede uyurken, aynı oda içerisinde B.N.G.´ye cinsel istismarda bulunmasının mümkün olmadığını söyleyen B.P., inşaatta yaşandığı iddia edilen ikinci cinsel istismar suçlamasını da kabul etmedi. B.N.G.´nin arkadaşı Ş.A. da, B.N.G.´yi olayın gerçekleştiği akşam, B.P.´nin bulunduğu eve zorla götürmediğini söyleyerek, hakkındaki suçlamaları reddedip beraatini istedi. 
Davanın 17 Mart´ta görülen karar duruşmasında, haklarındaki suçlamaları reddeden B.P. ile Ş.A. ilk duruşmadaki savunmalarını tekrarlayarak beraatlerini talep etti. 
10 YIL CEZA ALDI, TUTUKLANMADI
Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan B.P.´ye, `birden fazla cinsel istismar´ suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Şüphelinin suçun işlendiği tarihte 18 yaşından küçük olması ve sabıkasız olmasını dikkate alan mahkeme, takdir indirimi de kullanarak verilen cezayı 10 yıla düşürdü.   Mağdur avukatının B.P.´nin tutuklanması yönündeki talebi ise `kaçma şüphesi olmadığı´ gerekçesi ile mahkemece reddedildi. Sanık avukatının itirazı üzerine karar istinaf mahkemesine gönderildi. Mahkeme, Ş.A.´nın ise beraatine hükmetti. 
TUTUKSUZLUĞA İTİRAZ 
Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından, verilen cezayı az bulan ve sanığın tutuklanmasını talep eden mağdur avukatı, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi´ne başvurdu. DHA´nın haberinin ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı´nca sanığın tutuksuzluğuna yönelik yapılan itiraz ise 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nce reddedildi. İtiraz görüşülmek üzere Yalova 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´ne gönderilirken, sanığın tutuklanmamasından dolayı tedirgin olduğunu belirten genç kız, şunları söyledi:
"Ben rahatça dışarı çıkamıyorum. Benim ailem rahatça dışarı çıkamıyor. Ailemden 1 sene sakladım tehditlerden dolayı. Dışarıya çıkamıyorum, çünkü evimizin etrafında arkadaşlarıyla birlikte motosikletlerle geziyor. Geceleri gördüklerinde laf atıyorlar. Üstümüze yürüyorlar, hakaret ediyorlar. Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum."
KADES KAPSAMINA ALINDI
Müvekkilinin şüpheli tarafından tehdit almaya devam ettiğini, evinin etrafında motosikletler ve köpeklerle gezildiğini söyleyen Avukat Ilgın Dereli´nin başvurusu üzerine, Yalova Aile Mahkemesi B.N.G. hakkında koruma kararı çıkartırken İl Emniyet Müdürlüğü kendisini KADES kapsamına aldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez YALOVA, (DHA)
2022-03-27 10:34:30

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