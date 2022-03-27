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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınova'da trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Altınova'da trafik kazası: 1 yaralı

Yalova'nın Altınova ilçesi Topçular Mevkii’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yalova'nın Altınova ilçesi Topçular Mevkii’nde meydana 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Altınova Topçular Mevkiinde 41 TF 661 plakalı kamyonet ile 16 JT 891 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, olay yerine gelen ekipler kazaya anında müdahale etti. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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