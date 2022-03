Altınova Belediyesi'nden ramazan boyunca İstanbul gezisi

Altınovalılar ramazan ayı boyunca İstanbul'daki camileri ücretsiz gezebilecek.

Yalova'nın Altınova Belediyesi, ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde hafta içi her gün İstanbul Sultan Ahmet ve Ayasofya Camilerine gezi düzenleyecek. Ramazan boyunca her gün İstanbul’a 40’ar kişilik gruplar halinde Sultan Ahmet ve Ayasofya Camilerine geziler düzenleneceğini dile getiren Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz İstanbul seyahatlerimiz ramazan ayı boyunca devam edecek” diye konuştu.

İstanbul gezisine hafta içi her gün saat 14.30’da Altınova’dan hareket edilip, teravi namazının ardından ilçeye dönüş yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.