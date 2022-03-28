Yalova açıklarında mayın paniği Mayın zannedilen cisim şamandıra çıktı

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Yalova’nın Armutlu ilçesi açıklarında deniz mayını olduğundan şüphelenilen cismin şamandıra çıkması herkese rahat nefes aldırdı.

Alınan bilgiye göre, Armutlu ilçesi Dereağzı mevkiinde, deniz kıyısına yakın bir cisimden şüphelenen vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik’e bildirdi. Bölgede cismin deniz mayını olabileceği bilgisi gelen Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı. Ekipler yaptıkları incelemede cismin tekneleri deniz açıklarında bağlamaya yarayan şamandıra olduğunu belirlendi.

Deniz mayını paniği yaşaya ilçe halkı cismin şamandıra çıkmasıyla rahat bir nefes aldı.

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