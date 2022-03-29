Altınova’da sökülen ağaçlara bakım

Altınova Atatürk Bulvarı’nda orta refüjdeki asfalt yenileme ve kaldırım çalışması dolayısıyla sökülen ağaçlar, kök bakımları yapılıp güçlenmeleri için saksılara dikildi.

Altınova Atatürk Bulvarı’nda orta refüjdeki asfalt yenileme ve kaldırım çalışması dolayısıyla sökülen ağaçlar, kök bakımları yapılıp güçlenmeleri için saksılara dikildi.

Yalova Altınova Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Atatürk Bulvarında Haziran ayında başlayacağımız cadde düzenlemesi çalışmalarında orta refüjdeki ağaçlarımızın zarar görmemesi ve yaz aylarında sökümü uygun olmayacağından ağaçlarımızın şimdiden sökümü yapılmış, kök bakımları ve güçlenmeleri için saksılara alınmıştır. Altınova Belediyesi Çavuşçiftliği Spor Salonu bahçesinde bakımı yapılmaya devam edilerek, bir sonraki dikim zamanında ilçemize tekrar dikilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.