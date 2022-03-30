İklim değişikliği üniversitelilere anlatıldı

TEMA Vakfı Yalova İl Temsilcisi Arzu Demir, Yalova Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek küresel tehdit olan iklim değişikliğini anlattı.

15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe öğrenciler ilgi gösterdi. Demir, öğrencilere ilk olarak TEMA Vakfı hakkında bilgi verdi. TEMA Temsilcisi sonrasında ise iklim değişikliğinin nedenlerini ve etkilerini nasıl azaltılacağı konusunda bilgiler verdi. Demir, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin insanlık tarihinin en yüksek değerine ulaştığına dikkati çekti.

Demir, deniz seviyelerinin buzulların erimesine bağlı olarak yükseldiğine de vurgu yaptı. TEMA Vakfının Türkiye’deki sera gazı salınımının düşürülmesi yönelik çalışmalarda yer aldığını ifade eden Demir, “Yalova’da İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarımızı, Yalova Valiliği Çevre Şehircilik İklim Müdürlüğü bünyesinde yürütülüyor. TEMA Vakfı Yalova İl Temsilciliği olarak da bu projede paydaşlar arasında yer almaktan çok mutluyuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.