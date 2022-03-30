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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınova’da camiler ramazana hazır

İHA

Altınova’da camiler ramazana hazır

Altınova Belediyesi ekipleri, ramazan ayı öncesi camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.
Yalova Altınova Belediyesi tarafından ilçedeki camiler, mübarek Ramazan ayı öncesinde ibadete hazır hale getirildi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Halk sağlığı açısından birçok alanda yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı camilerimizde de gerçekleştiriyoruz" dedi.
Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Temizlik İşler Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki camilerde temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı. Camilerin çevre ve bahçe düzenlemesi ve dezenfeksiyonu ile cami içi halı, pencere, kapı, ayakkabılık, mihrap, kürsü ve minberini temizleyen ekip, dezenfeksiyon ile daha temiz olmasını sağladı. Özel araçların ve tekniklerin kullanıldığı temizlik çalışmalarında buharla yıkanan cami halıları mikroorganizmalardan da arındırıldı.
İlçede bulunan camilerin bakım ve temizlik çalışmalarının sadece ramazan ayına yönelik bir uygulama olmadığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Biz ilçemizdeki tüm camileri temizliklerini diğer aylarda da periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. Bu konuda oldukça hassasız” diye konuştu.

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