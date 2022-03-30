“Yaşayan Kütüphane” törenle açıldı

Yalova Altınova Piyalepaşa İlk ve Ortaokulu’nda geri dönüşüm malzemeleriyle kurulan “Yaşayan Kütüphane” törenle hizmete girdi.

Altınova Piyalepaşa İlk ve Ortaokulu’nda geri dönüşüm malzemeleriyle kurulan “Yaşayan Kütüphane” törenle hizmete girdi.

Piyalepaşa İlk ve Ortaokulu’nda geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak hazırlanan; kurulumu, tamiri tadilatı bakımı duvar ve sıra boyaları onarımı, iki ay süren, Yaşayan Kütüphane’nin açılışı protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Programda “Sen Benim Diğer Yarımsın” adlı proje çerçevesinde özel eğitim öğrencilerinin gösteri büyük beğeni topladı. Program sonunda ise protokol üyeleri, eğitimciler, veliler ve öğrenciler ağaç dikti

Kurdele kesilerek gerçekleştirilen açılışın ardından “Sen Benim Diğer Yarımsın” projesi çerçevesinde Altınova Piyalepaşa İlk ve Ortaokulu öğrencileri ve Alime Paşa Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, boyama etkinliği gerçekleştirdi. Protokol üyeleri de öğrencilere gerçekleştirilen etkinlikte eşlik etti.

Piyalepaşa İlk ve Ortaokulu’nda düzenlenen törene; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Karamürselbey Eğitim Merkez Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdür Zeki Sitar, daire müdürlerinin, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.

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