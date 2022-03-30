Sıcak havayı fırsat bilen Yalovalılar soluğu sokakta aldı Yalova'da sıcaklık 25 dereceye çıkacak

Yalova’da hava sıcaklıklarının yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar sahillerdeki park ve bahçelere akın etti. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde Yalova'da 25 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Yalova’da bir süredir mevsim normallerinin de altında seyreden hava sıcaklıklarında yükseliş meydana geldi. Bunu fırsat bilen Yalovalılar uzun aradan sonra sahillere akın etti. Park ve bahçeleri doldurulan vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkardı. Özelikle Gazipaşa Caddesi’nde hareketlilik olduğu gözlemlendi.



Yalova’da sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklamada bulundu. Çarşamba gününden itibaren bölge genelinde sıcaklıkların biraz daha artacağı belirtilen açıklamada, “Önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede (4 ile 8 derece) yükselmesi ve mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olması bekleniyor: İstanbul: 21 Edirne: 24 Tekirdağ: 21 Kırklareli: 24 Kocaeli:26 Sakarya: 29 Yalova: 25” denildi.

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