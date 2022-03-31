Osmangazi Köprü çıkışında trafik kazası: 2 yaralı

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İstanbulİzmir Otoyolu Osmangazi Köprü çıkışında meydana gelen trafik kazası kazasında 2 kişi yaralandı.

İstanbulİzmir Otoyolu Osmangazi köprü çıkışında 34 YP 9893 plakalı araç sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere girdi. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, olay yerine gelen ekipler kazaya anında müdahale etti. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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