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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi Köprü çıkışında trafik kazası: 2 yaralı

İHA

Osmangazi Köprü çıkışında trafik kazası: 2 yaralı

İstanbulİzmir Otoyolu Osmangazi Köprü çıkışında meydana gelen trafik kazası kazasında 2 kişi yaralandı.
İstanbulİzmir Otoyolu Osmangazi köprü çıkışında 34 YP 9893 plakalı araç sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere girdi. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, olay yerine gelen ekipler kazaya anında müdahale etti. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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