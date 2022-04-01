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Yalova'da ayakkabı yüklü tır alev alev yandı

İHA

Yalova'da ayakkabı yüklü tır alev alev yandı

Yalova'da İstanbulİzmir Otoyolu'nda seyir halindeki ayakkabı yüklü tır çıkan yangında küle göndü.
Alınan bilgiye göre, İstanbulİzmir Otoyolu’nda ilerleyen Semih Y. yönetimindeki 45 KT 078 plakalı tırda Orhangazi Tüneli çıkışında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm araca yayıldı. Ayakkabı yüklü olduğu öğrenilen tırdaki yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra TASKİB, Çiftlikköy ve Orhangazi Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın sonrasında ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında küle dönen tır kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

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