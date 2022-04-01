Yalova'da gemi inşa sektörünün öncelikleri konuşuldu

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TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yalova Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yıldız, Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş İdari ve Mali İşler Müdürü Ayhan Kayatürk’ü ziyaret etti.

Kayatürk, Şube Başkanı Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Öktem’i makamında ağırladı. Yapılan iadei ziyarette gemi inşa sektörünün öncelikleri, ortak çalışma konuları, devam eden ve planlanan faaliyetler üzerine istişare yapıldı. Ziyaret sonunda günün anısına Kayatürk’e hediye takdim edildi.

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