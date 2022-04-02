Rektör Cebeci’den Kampüs Cami inşaatında inceleme

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Kampüs Cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Yalova Üniversitesi Geliştirme Derneği’ne yapılan bağışlarla bütçesi karşılanan Kampüs Cami inşaatında çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Cebeci, gelinen durum hakkında bilgi aldı. Kampüste böyle bir camiye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Cebeci, kısa sürede mekânın ibadete açılacağını dile getirerek, “Yeni kurulan fakülte ve bölümlerimiz, artan öğrenci sayımızla gelişmeye devam eden ve edecek olan Yalova Üniversitesinde kampüsümüzde ibadet edilebilecek bir camiye ihtiyaç vardı. Bu cami ayrıca İlahiyat Fakültesi öğrencilerimizin uygulamalı eğitimlerine de katkı sunacak. Bütçesi tamamen Yalova Üniversitesi Geliştirme Derneği tarafından karşılanan Kampüs Cami inşaatı için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. En kısa sürede hizmete açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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