Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin temeli atıldı

Yalova Üniversitesi bünyesinde 11 yıldır faaliyet gösteren Sanat ve Tasarım Fakültesi için tasarlanan binanın yapımına başlandı.

Yalova Üniversitesi bünyesinde 11 yıldır faaliyet vermekte olan Sanat ve Tasarım Fakültesi için bina yapımına başlandı. Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikret Yüksel, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Candan Dedelioğlu temel atma töreninde hazır bulundu.

7 bin 155,95 metrekare kapalı alana sahip binada Grafik Tasarımı, İç Mimarlık, İletişim ve Tasarımı, Endüstri Ürünleri, Geleneksel Türk Sanatları ve Resim Bölümüne derslikleri olacak. Projede ayrıca, 6 adet bölüm başkanı odası, 24 adet öğretim görevlisi odası, dekan odası, 2 adet dekan yardımcısı odası, 5 adet idari ofis, 5 adet zorunlu ve seçmeli dersler için sınıf, 2 adet proje atölyesi, halıkilim atölyesi, çini atölyesi, kurgu laboratuvarı, 3 adet çizim atölyesi, mobilya atölyesi, maket atölyesi, 2 adet bilgisayar laboratuvarı, özgün baskı atölyesi, 3 adet desen atölyesi, vitray atölyesi, resim atölyesi, temel sanat atölyesi, yatay ve düşey sirkülasyon alanları, iç avlu ve dinlenme alanları yer alıyor.

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