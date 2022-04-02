Yalova-İzmit kara yolunda 2 araç alev alev yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova-İzmit kara yolunda 2 araç alev alev yandı

İHA

Yalova-İzmit kara yolunda 2 araç alev alev yandı

Alev alarak yanmaya başlayan minibüs Yalovaİzmit Karayolu’na çıkarak kamyonete çarptı. Güvenlik kameralarında da yansıyan olayda 2 araç yanarak kül oldu.
Alınan bilgiye göre, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir depo önünde bulunan minibüs çalıştırıldığı sırada alev aldı. Harekete geçen araçtan sürücü atlarken minibüs ise Yalovaİzmit kara yoluna çıkarak Sezer S yönetimindeki 34 DYD 965 plakalı kamyonete çarptı. Alevler içinde üzerine gelen minibüsün aracına çarpması sonrasında Sezer S. kamyonetinden çıkarak canını zor kurtardı.
Kasasında yakıt olduğu ileri sürülen minibüsteki alevler kamyonete de sıçradı.
Yaklaşık 4 metre yükselen alevlere Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangını söndüren ekipler sonrasında ise soğutma çalışması yaptı.
Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, kimsenin yara almaması sevindirdi.
Celal Güneş, araç durduğu yerde kara yoluna doğru gittiğini belirterek, “Alevler birden yükseldiği için içinde yakıt olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Yangın ile ilgili tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin ...
Çiftlikköy’de 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programı
YEREL HABERLER Çiftlikköy’de 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programı
“Kuş Oteli” Hersek Lagünü turistlerin ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER “Kuş Oteli” Hersek Lagünü turistlerin ilgi odağı oldu
Rektör Cebeci’den Kampüs Cami inşaatında inceleme
YEREL HABERLER Rektör Cebeci’den Kampüs Cami inşaatında inceleme
Yalova'da gemi inşa sektörünün öncelikleri konuşuldu
YEREL HABERLER Yalova'da gemi inşa sektörünün öncelikleri konuşuldu
Yalova Emniyeti’nden uyuşturucu operasyonları: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Yalova Emniyeti’nden uyuşturucu operasyonları: 13 ...
Yalova’da halı saha maçında bıçaklı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Yalova’da halı saha maçında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Sucuk-ayran başkandan
YEREL HABERLER Sucuk-ayran başkandan
Yalova'da ayakkabı yüklü tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Yalova'da ayakkabı yüklü tır alev alev yandı
Şifa merkezinin tarihine ışık tutuyor Tarihe tanıklık eden kabartma, Yalova Müzesi’ne devredilecek Özellikle tarihi esere Rus turistler ilgi gösteriyor
YEREL HABERLER Şifa merkezinin tarihine ışık tutuyor Tarihe tanıklık ...
Yalova’da çiftçilere Trabzon hurması budama eğitimi
YEREL HABERLER Yalova’da çiftçilere Trabzon hurması budama eğitimi
İş başvurusu için ne sıra beklediler ve kuyruk oluşturdular Yalova’da 100 kişilik işe sadece 216 kişi başvurdu
YEREL HABERLER İş başvurusu için ne sıra beklediler ve kuyruk ...
Osmangazi Köprü çıkışında trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Osmangazi Köprü çıkışında trafik kazası: 2 yaralı
Kütüphanede coşkulu kutlama
YEREL HABERLER Kütüphanede coşkulu kutlama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.