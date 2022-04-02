Yalova-İzmit kara yolunda 2 araç alev alev yandı

Alev alarak yanmaya başlayan minibüs Yalovaİzmit Karayolu’na çıkarak kamyonete çarptı. Güvenlik kameralarında da yansıyan olayda 2 araç yanarak kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir depo önünde bulunan minibüs çalıştırıldığı sırada alev aldı. Harekete geçen araçtan sürücü atlarken minibüs ise Yalovaİzmit kara yoluna çıkarak Sezer S yönetimindeki 34 DYD 965 plakalı kamyonete çarptı. Alevler içinde üzerine gelen minibüsün aracına çarpması sonrasında Sezer S. kamyonetinden çıkarak canını zor kurtardı.

Kasasında yakıt olduğu ileri sürülen minibüsteki alevler kamyonete de sıçradı.

Yaklaşık 4 metre yükselen alevlere Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangını söndüren ekipler sonrasında ise soğutma çalışması yaptı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, kimsenin yara almaması sevindirdi.

Celal Güneş, araç durduğu yerde kara yoluna doğru gittiğini belirterek, “Alevler birden yükseldiği için içinde yakıt olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Yangın ile ilgili tahkikat sürüyor.

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