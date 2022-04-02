Altınova’da arazi yangını kısa sürede söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yalova Altınova Karaçamur Mevkiinde meydana gelen arazi yangını, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Altınova Karaçamur mevkiinde meydana gelen arazi yangını, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Gelen ihbarı değerlendiren Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler, arazi yangınına kısa zamanda müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının sebebiyle ilgili gerekli araştırmanın yapıldığı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.