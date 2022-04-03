Özel çocuklar sporla hayata bağlanacak

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, özel çocukların sporla hayata bağlanacağını söyledi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Özel Kardeşlik Spor Kulübü’nü ziyaret ederek, buradaki çok özel çocuklarla bir araya geldi. Dernek Başkanı Erdem Çoşkuner, Otistik ve zihni engeli olan çocukların sporla hayata tutunmalarını hedeflediklerini söyledi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Çocuklarımız, ailelerimiz neredeyse biz her zaman oradayız. Çocuklarımız sporla hayata bağlanmaya çalışıyor. Bizlerde bunu elimizden geldiğini fazlasıyla destek vereceğiz" dedi.

Otistik ve zihnî engeli olan çocukların sporla hayata tutunmalarını istediklerini ifade eden Altınova Özel Kardeşlik Spor Kulübü Başkanı Erdem Çoşkuner, “7 yıllık bir kulüp olmamıza rağmen kısa zamanda önemli başarılar elde ettik. Sporcularımıza 8 yaşında itibaren lisans çıkartabiliyoruz. Zihinsel, mental ve otistik bireylerin spor organizasyonlarıyla, bedensel ve sosyal kazanımlarına katkıda bulunmayı amaçlayan spor kulübümüz, gönüllülük esasına dayalı sosyal bir organizasyondur” diye konuştu.

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