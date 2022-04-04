Üniversiteli Kadınlar Derneği Hersek Lagünü'nü gezdi

Marmara Denizi’nin kıyısındaki 240 kuş türüne ev sahipliği yapan Altınova Hersek Lagünü, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Yalova Şubesi ve kursiyerleri, Altınova Hersek Lagününü ziyaret etti.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Yalova Şubesi ve kursiyerleri, Altınova Hersek Lagününü ziyaret etti. Heyete; Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi görevlisi Muhammed Said Özkan ile Altınova Belediyesi Hersek Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde görevli Ziraat Mühendisi Alihan Sevinç tarafından Hersek Bölgesiyle ilgili bilgiler verildi.

Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesi’ne hayran kalan heyet, Doğa Ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu da alarak oldukça keyifli bir gün geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.