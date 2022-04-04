TEMA’lı öğrenciler “Böcek Oteli” yaptı

Yalova’da Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllüsü öğrenciler “Böcek Oteli” projesini hayata geçirdi.

Safran Ortaokulu 6A sınıfı öğrencileri ve TEMA Yalova Okul Sorumlusu İngilizce öğretmeni Emine Baysal, hayata geçirdikleri Ortaokul TEMA Programı çerçevesinde farklı bir etkinliğe daha imza attı.

Tamamı TEMA gönüllüsü olan 6A’lı öğrenciler, öğretmenleri Emine Baysal önderliğinde farklı canlıların farklı yaşam alanlarını öğrenme, koruma, böceklerin besin zinciri ve yaşam döngüsü içindeki önemi konulu eğitsel videolar izledikten sonra bir Böcek Oteli yapmaya karar verdi.

Kozalak, yaprak, dal, organik atık madde gibi doğal malzemelere öğrencilerin ilgi, merak, el becerisini de eklenince ortaya oldukça güzel bir ürün çıktı. Öğrenciler böceklerin tozlaşmadaki katkısını, bilinçsiz olarak kullanılan tarım ilaçlarının onlara nasıl zarar verdiğini, her canlının yaşam hakkı olduğu ve buna saygı duyulması gerektiğini empati kurarak ve eğlenerek keşfetti.

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