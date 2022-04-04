Yalova'da iletişimci liseliler için radyo istasyonu kuruluyor

TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Okul Müdürü Ercan Gökkaya'nın teşvikiyle radyo istasyonu kurulumu çalışmaları başladı.

Radyo Televizyon Alanı Öğretmeni Duygu Saral ve Müzik Öğretmeni Doğan Taban koordinesinde, okul içerisinde gerçekleştirilen deneme yayınları öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgiyle karşılandı.

Radyo yayını hakkında düşüncelerini paylaşan Radyo Televizyon Öğretmeni Duygu Saral, "Çocukların kendilerini bulmaları, radyonun büyüsüne kapılmaları, hem teknik yönden gelişmeleri hem de yayın ilkelerini deneyimleyerek öğrenmeleri büyük avantaj olacaktır. Öğrencilerden oluşan gönüllülük esasının asıl olduğu radyo çalışma grubuna, iş disiplinini öğretmek, entelektüel yönden gelişmelerini sağlamak, bildiğimiz gördüğümüz teknik bilgileri çocuklara aktarmaktan şevk duyuyorum. Hepsinin yüzündeki heyecanı görüp tanık olmak, paha biçilemez bir hediye. Deneme çalışmalarının ardından internet yayıncılığına daha sonra da sponsor bulursak frekans yayınına geçmek istiyoruz" dedi.

Öğle arasında faaliyet gösteren radyonun adını ve logosunu radyotelevizyon alanı 9. sınıf öğrencileri tasarlarken, 10. Sınıf öğrencileri radyo programlarını ve 11. Sınıf öğrencileri de teknik desteği sağlıyor. Her bölüme açık olan radyoda, zaman içerisinde yayın akışının oturacağı, öğretmen ve öğrencilerin kaynaşıp; x, y ve z kuşağının birleştirici gücü olacağı düşünülüyor. Akustik performans, radyo haberleri, şarkı anonsları ile devam eden radyo yayını denemelerinin çok kısa zamanda bölgesel yayına geçebileceği düşüncesi okul bünyesinde heyecanla karşılandı.

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