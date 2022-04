Zabıtadan, fırınlara Ramazan denetimi

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliğine bağlı ekipler, Ramazan ayında esnaf ile vatandaşın daha iyi şartlarda buluşturulması hedefiyle kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Altınova Belediyesi, Ramazan ayı sebebiyle ilçede başta fırınlar olmak üzere pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve uygun gramajlı ekmek tüketebilmesi adına rutin olarak sürdürdüğü kontrollerini Ramazan ayı dolayısıyla arttırdı. Fırınları denetleyen ekipler, işletmeleri temizlik, ruhsat, hijyen kurallarına uygunluk ve ürün gramajı konusunda inceledi. Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği yetkilileri, özellikle ramazan ayında tüketimi artan gıdalara yönelik kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

İnsan sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Halk sağlığı bizim için en öncelikli konuların başında gelmektedir. Bunun dışında vatandaşlarımızın tüketici hakları da son derece titiz bir şekilde kontrol edilmektedir. Vatandaşlarımızın menfaatlerine olan bu tür uygulamalarımız devam edecektir" dedi.

Ramazan ayının gelmesi ile denetimleri arttırdıklarını ifade eden Başkan Oral, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için her an görevimizin başındayız. Halkımızın sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra halkın ekonomisinin de takipçisiyiz" diye konuştu.

