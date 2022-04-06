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Yalova Belediye Meclisinde 291 milyonluk borç polemiği

İHA

Yalova Belediye Meclisinde 291 milyon TL borç, polemiklere neden oldu.

Yalova Belediye Meclisinde 291 milyonluk borç polemiği

Yalova Belediye Meclisinde 291 milyon TL borç, polemiklere neden oldu.

Yalova Belediye Meclisi, Nisan ayı ikinci birleşimi Mustafa Tutuk başkanlığında yapıldı. Toplantıda Denetim Komisyonu Raporu meclis üyelerine okundu. Raporda belediyenin 291 milyon TL’lik borcu belediye yönetimi ve muhalefet arasında tartışmalara neden oldu. Borcun 15 milyon 881 bin TL’sinin firmalara kısa vadeli borç olduğu bildirildi. Vergi ve SSK borcu ise 73 milyon 604 bin TL olarak açıkladı.

Belediye borcunun yıllara göre artmış olduğu kaydedildi. Belediyenin 2018’de 190 milyon TL, 2019’da 219 milyon TL, 2020'de ise 269 milyon TL borcu olduğu öğrenildi. Yalova Belediyesinin 1 yılda borcunun yaklaşık 22 milyon TL arttığı bildirildi. Toplantıda 38 milyon TL’lik taksi plakası satışı ve kredi çekilmesine rağmen borcun artması eleştirilere neden oldu.

Öte yandan belediyenin bir önceki oturumda da Başkan Vekili Tutuk’a İller Bankası aracılığıyla yaklaşık 18 milyon avro kredi çekilmesi için yetki verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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