Semt77 Yalovaspor - Galatasaray Nef: 69-73

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Özgür YILDIZ/YALOVA,(DHA) -

SALON: 90. Yıl

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Ozan Çakar, Musa Kazım Çetin

SEMT77 YALOVASPOR: Oğulcan Baykan 1, Gallinat 20, Lee 2, Rupnik 19, Muhammed Doğan Şenli 4, İsmail Kerem Gülmez, İlkan Karaman 12, Brown 5, Efe Ergi Tırpancı 6

GALATASARAY NEF: Trimble 12, Pusica 5, Canberk Kuş 2, Okben Ulubay 3, Kravish 6, Bost 10, Sadık Emir Kabaca 4, Rıdvan Öncel 2, Blakcshear 26, Hüseyin Göksenin Köksal 3

1'İNCİ PERİYOT: 24-14

İLK YARI: 41-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-53

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü hafta erteleme maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Semt77 Yalovaspor´u 73-69 yenerek ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2022-04-07 08:59:09



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