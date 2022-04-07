Semt77 Yalovaspor - Galatasaray Nef: 69-73

Özgür YILDIZ/YALOVA,(DHA) -
SALON: 90. Yıl
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Ozan Çakar, Musa Kazım Çetin
SEMT77 YALOVASPOR: Oğulcan Baykan 1, Gallinat 20, Lee 2, Rupnik 19, Muhammed Doğan Şenli 4, İsmail Kerem Gülmez, İlkan Karaman 12, Brown 5, Efe Ergi Tırpancı 6
GALATASARAY NEF: Trimble 12, Pusica 5, Canberk Kuş 2, Okben Ulubay 3, Kravish 6, Bost 10, Sadık Emir Kabaca 4, Rıdvan Öncel 2, Blakcshear 26, Hüseyin Göksenin Köksal 3
1'İNCİ PERİYOT: 24-14
İLK YARI: 41-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-53
ING Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü hafta erteleme maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Semt77 Yalovaspor´u 73-69 yenerek ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2022-04-07 08:59:09
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